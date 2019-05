Neuer Stürmer! Rapid holt Ex-Red-Bull-Spieler

Der erste Neuzugang für die Saison 2019/20 bei Rapid ist fixiert: Der dreifache griechische Teamspieler Taxiarchis Fountas wird künftig in Grün-Weiß stürmen, wie Fredy Bickel, Geschäftsführer Sport, bestätigt: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Fountas einen absoluten Wunschspieler von Trainer Didi Kühbauer frühzeitig verpflichten konnten. Wir konnten uns mit ihm auf einen Vertrag bis Sommer 2022 einigen und ich bin überzeugt, dass er sich rasch als echte Verstärkung für unsere Mannschaft beweisen wird", so der Schweizer.

Fountas kommt ablösefrei und trifft damit ab dem Start in die Saisonvorbereitung, zu dem er nach einer bei seinem aktuellen Klub SKN St. Pölten erlittenen Schulterverletzung wieder voll einsatzfähig sein sollte, auf seinen ehemaligen Trainer. Unter Kühbauer absolvierte Fountas sieben von neun möglichen Bundesligaspielen und konnte dabei zwei seiner bislang vier Treffer in Österreichs höchster Spielklasse erzielen.

Kühbauer hält große Stücke auf den Offensiv-Allrounder. Der Rapid-Cheftrainer zum Transfer: "Fountas war ein herausragender Spieler bei meiner kurzen, aber schönen und erfolgreichen Tätigkeit beim SKN St. Pölten. Ich freue mich daher sehr, wieder mit ihm zusammenarbeiten zu können. Er ist nicht nur charakterlich top, sondern auch sportlich enorm wertvoll. Durch seine Schnelligkeit hat er vor allem auf beiden offensiven Außenbahnen seine großen Stärken, ist aber auch erfahren als offensiver Mittelfeldspieler oder zentraler Angreifer", so der 48-jährige Burgenländer.

Neue Nummer 9

Insgesamt brachte es der 23-jährige Grieche bereits auf 124 Ligapartien im Oberhaus, 28 in Österreich (für St. Pölten und Grödig) sowie 96 in seiner Heimat (für AEK Athen, Panionios Athen und Asteras Tripolis), in denen er 15 Treffer beisteuerte. Bei Asteras sammelte Fountas, der bereits als 19-Jähriger im hellenischen A-Team debütierte und auf zahlreiche Einsätze in griechischen Nachwuchsnationalteams zurückblicken kann, internationale Erfahrung in der Gruppenphase der UEFA Europa League. Für den Griechen wird wohl Andrei Ivan weichen müssen, dessen Kaufoption um zwei Millionen Euro an Krasnodar Rapid nicht ziehen wird.

Fountas kam 2013 von AEK Athen nach Österreich und heuerte bei Red Bull an. Leihweise spielte er unter Adi Hütter für Grödig, doch auch für RB Salzburg kam er immerhin zu einem Einsatz. Den Durchbruch schaffte er in Salzburg allerdings nie, obwohl er insgesamt vier Jahre bei Red Bull unter Vertrag stand. Taxiarchis Fountas wird künftig das grün-weiße Trikot mit der klassischen Offensivnummer 9 tragen.