Rapid bleibt mir ein großes Rätsel

Anstatt mit dem 4:0 alles klarzumachen, machte es Rapid gestern in der Südstadt noch unnötig spannend. Wie ich vor wenigen Tagen an dieser Stelle angemerkt habe, geht Rapid ein Goalgetter ab. Badji gab mit seinen beiden Toren gestern immerhin ein Lebenszeichen. und bei Sonnleitner sah man beim Treffer zum 2:0, dass er den Sieg wollte.

Umso rätselhafter ist mir, dass es plötzlich 3:3 stand. Wieder einmal war die Verteidigung zu nachlässig, Strebinger hat nach ein paar besseren Partien leider wieder eine schwache Phase. Immerhin nimmt Rapid drei Punkte mit und macht einen weiteren Schritt Richtung Europacup-Quali.

Die Hoffnung auf die Europacup-Quali lebt

Wie es die Rapidler tatsächlich noch in die Europa-League-Qualifikation schaffen können, will ich mir nicht einmal erklären lassen. Meine logische Erklärung wäre ganz einfach: Rapid gewinnt von jetzt an jede Partie. Aber bitte ohne Aussetzer wie gestern in Hälfte 2!