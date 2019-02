Rapid will neuen Stürmer präsentieren

Wien. Also doch: Bevor heute (17 Uhr) das Transferfenster schließt, hat ­Rapid den neuen Stürmer gefunden: Aliou Badji. Der 21-jährige Senegalese flog gestern Abend nach Wien, absolviert heute den Medizincheck. In der laufenden Saison erzielte der 1,89 Meter große Afrikaner in 28 Saisonspielen 8 Tore. Auch bezüglich Ablöse sind sich die Wiener mit den Schweden einig, zahlen rund 1,5 Millionen Euro. Geht heute etwas schief, hat Rapid einen Plan B: Andrés Vombergar, dessen Verein Laibach den Preis auf 1,5 Millio­nen senkte.

Philipp Scheichl