Umbruch sorgt bei Rapid für Chaos

Keine Planungssicherheit, keine entscheidungsträger, keine klare linie -bei Rapid regiert das Chaos. Weil durch das verlorene Cup-Finale unklar ist, ob man in der neuen Saison europacup spielt, können Personalentscheidungen nur schwer abgewickelt werden. erschwerend, dass Sportboss Fredy bickel im Sommer abdankt, der Schweizer keine Planungen für die neue Saison mehr absegnen wird. die Suche nach dem nachfolger läuft auf Hochtouren, soll noch im Mai abgeschlossen sein - doch die Suche übernimmt kurioserweise das Präsidium, das im november geht.

Konstante. Heißt: Passt der von noch-Präsident Michael Krammer ausgewählte Sportboss nicht in den Zukunfts-Plan des kommenden Präsidenten, ist Ärger vorprogrammiert. auch die Spieler verlieren langsam die geduld, Kapitän Stefan Schwab sagt: "ich will wissen, was Rapid in Zukunft plant." die einzige Konstante ist derzeit Coach didi Kühbauer -er ist mit der Planung für die neue Saison fast auf sich allein gestellt.