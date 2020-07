Paukenschlag: Rapid-Kapitän Schwab wechselt zu PAOK!

Nach sechs Jahren und 241 Spielen für Grün-Weiß ist die Ära von Schwab bei den zu Ende.

Es ist eine wahre Bombe, die in Hütteldorf platzt! Wie ÖSTERREICH exklusiv erfuhr, verlässt Rapid-Kapitän Stefan Schwab (29) den Rekordmeister und wechselt ablösefrei zum griechischen Vizemeister PAOK Saloniki! Nach sechs Jahren und 241 Spielen für Grün-Weiß ist die Ära von Schwab in Wien zu Ende.



In den letzten Wochen war es DAS Thema bei Rapid: Der Vertrag von Schwab wurde nicht verlängert, die Wiener hatten finanziell gebeutelt von der Corona-Krise schlichtweg kein Geld. Der 29-Jährige kam den Verein entgegen, verzichtete auf Teile seiner Gehaltsvorstellung - doch Rapid konnte nicht nachbessern. Jetzt reicht es dem Kapitän, er will nicht weiter hingehalten werden und vermisst die Anerkennung für seine Leistungen der letzten Jahre. Bei den heutigen Leistungstests fehlte Schwab bereits, auch beim morgigen Training ist er nicht mehr dabei.



Der Wechsel zu PAOK ist sowohl für den Klub als auch die Fans eine Watsch`n. Denn: 2012 krachten Rapid und PAOK in der Europa-League-Qualifikation aufeinander, es kam zu schweren Ausschreitungen der beiden Fan-Lager - seit damals ist der griechische Vizemeister ein rotes Tuch für Rapid und den Block West, der eine langjährige Fanfreundschaft mit PAOK-Rivalen Panathinaikos pflegt.



Für Schwab, der erst vor wenigen Tagen erstmals Vater von einem Sohn Namens Matteo Francesco geworden ist, beginnt ein neues Abenteuer: Zum ersten Mal in seiner Karriere spielt er außerhalb von Österreich. In Hütteldorf kam Schwab, der Legende Steffen Hofmann als Kapitän beerbte, auf 241 Spiele, 51 Tore und 51 Assist. Ein Titel war ihm nicht vergönnt.



Brisant: PAOK spielt, wie Rapid, ab Ende August in der Champions-League-Qualifikation, es könnte also bald zum direkten Duell mit seiner alten Liebe kommen.



Philipp Scheichl