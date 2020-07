30 Mio! Mega-Angebot für Daka am Tisch

Patson Daka hat letzte Saison groß aufgezeigt und Begehrlichkeiten geweckt.

Patson Daka ist das nächste Transfer-Juwel von Salzburg! Der 21-Jährige schaffte in der abgelaufenen Saison endgültig den Durchbruch, erzielte 24 Tore und acht Assists in 31 Bundesliga-Partien. Und wer bei Salzburg gut spielt, der weckt Begehrlichkeiten in ganz Europa.

Der Stürmer soll es OSC Lille angetan haben. Die Franzosen bemühen sich intensiv um den Sambier. Laut "SN" liegt ein Mega-Angebot bereits auf dem Tisch. 30 Millionen Euro Ablöse will Lille für den Goalgetter hinblättern. Dazu sollen auch Mönchengladbach und Marseille Interesse zeigen.

Freund winkt weiter ab

Salzburg-Sportchef Christoph Freund zeigt sich trotz des Millionen-Offerts aber weiter ablehnend: "Wir haben noch große Ziele mit ihm. Es ist nicht der Plan, ihn jetzt abzugeben." Viele Klubs würden an Daka Interesse zeigen, aber der Serienmeister würde sich "keine Gedanken über eine finanzielle Schmerzgrenze" machen, so Freund. Der Vertrag des Offensivspielers läuft noch bis Sommer 2024, wurde erst im Dezember 2019 verlängert.

Sehr viel wahrscheinlicher scheint hingegen ein Abgang des Ungarn Dominik Szoboszlai zu sein, um den sich vor allem der AC Milan bemüht. Auch bei Mittelfeldmann Enock Mwepu stehen die Zeichen eher auf Abschied.