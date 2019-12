Erling, überleg dir diesen Transfer

Es ist einfach unglaublich. Erling Haaland bringt ganz Europa in Ekstase. Wo früher Heidi Klum mit ihren neuen Liebesgeschichten für Schlagzeilen gesorgt hat, steht jetzt der Norweger mit Gerüchten um einen neuen Klub. Manchester United, Dortmund und Leipzig sind an ihm dran. Genauso wie Klum kann Haaland ­damit nicht unter den ganz Großen wählen. Bei den Vereinen wären das Barcelona, Real Madrid oder Manchester City, bei den Männern Brad Pitt, George Clooney oder ich.

Haaland ist keine 90 Millionen wert

Vieles spricht dafür, dass Haaland zu United geht. Landsmann Solskjær macht ihm schöne Augen. Meiner Meinung nach ist das aber der falsche Schritt. Er muss die sportliche Perspektive in den Vordergrund stellen – nicht die große Kohle! ManU spielt in der Premier League keine Rolle. Und: Mit Lukaku, Sánchez & Co. sind dort in den letzten Jahren schon ganz andere Stürmer gescheitert. Also Erling, überleg dir diesen Wechsel noch mal!

Zu Dortmund würde er viel besser passen. 90 Millionen Ablöse könnte der BVB aber wohl nicht stemmen. Ganz ehrlich: So viel ist Haaland aber auch nicht wert. Ein Messi, ein Ronaldo, ein Neymar ja, aber kein Stürmer aus der Bundesliga.