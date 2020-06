Fix: Salzburg-Star Hwang unterschreibt bei RB Leipzig

Der Wechsel von Hee-Chan Hwang zu RB Leipzig ist perfekt! Der Salzburger hat bereits beim Schwesterklub unterschrieben, soll Timo Werner ersetzen.

Laut "Sky"-Informationen sind 15 Millionen von den Leipzigern nach Salzburg überwiesen worden, die Summe kann sich mit diversen Optionsklauseln auf 18 Millionen erhöhen. Damit hat Leipzig den Nachfolger für den zu Chelsea abgewanderten Timo Werner gefunden.

Deutschland-Erfahrung hat der schnelle Angreifer bereits gesammelt. In der Saison 2018/19 war der 24-Jährige an den Zweitligist Hamburger SV ausgeliehen. In Salzburg traf Hwang in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 38 Spielen 16 mal und gab 21 Assists.