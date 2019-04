Hammer: Bullen-Star vor Gladbach-Transfer

Im Sommer ist Bullen-Rakete Fredrik Gulbrandsen ablösefrei zu haben. Schon jetzt stehen die Interessenten Schlage um den 26-jährigen Norweger. Kein Wunder: In 100 Spielen erzielte Gulbrandsen 29 Volltreffer. Im Interview mit Sky erklärt er, warum er bislang keinen neuen Vertrag in Salzburg unterschrieben hat: "Ich möchte auf dem höchsten Niveau spielen."

Ein Transfer zu Gladbach (mit Trainer Marco Rose) wird aktuell heiß gehandelt. Wie das SAlzburger Team nächste Saison aussehen wird, ist noch unklar. Mit Munas Dabbur (Sevilla) und Hannes Wolf (RB Leipzig) sind zwei weitere Abgänge von Schlüsselspielern bereits fix.

Der Meistertitel ist den Bullen hingegen heuer kaum mehr zu nehmen. Nach dem überraschenden Punkteverlust in St. Pölten peilt der regierende Fußball-Meister die schnelle Rückkehr in die Erfolgsspur an. Mit einem Heimsieg am Mittwoch über den WAC soll der Neun-Punkte-Vorsprung in der Meistergruppen-Tabelle der Bundesliga auf den LASK zumindest gewahrt werden. Allerdings sind die "Bullen" vor dem Gegner gewarnt.