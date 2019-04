Sturm-Rakete kehrt zu Salzburg zurück

Hwang Hee-chan kehrt nach Saisonende vom deutschen Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zu Red Bull Salzburg zurück. Das gaben die "Bullen" am Sonntag bekannt. Der südkoreanische Stürmer spielt in dieser Saison leihweise bei den Hamburgern, für die er es in 18 Liga-Partien auf je zwei Tore und Assists brachte.

Der Vertrag des 22-jährigen Offensivspielers in Salzburg läuft noch bis 2021. Hwang war im Winter 2014/15 nach Salzburg gekommen. Nach einem Jahr beim Zweitteam FC Liefering spielte er seit 2016 für die Kampfmannschaft der Salzburger. In bisher 86 Pflichtspielen für den Serienmeister hat der Südkoreaner 29 Tore erzielt.