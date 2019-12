Transfer fix? Haaland unterschreibt ManU-Trikot

Die Wogen gehen auf der Insel hoch. Nach den wochenlangen Spekulationen um einen Wechsel von Red-Bull-Salzburg-Star Erling Haaland, soll nun ein Foto beweisen, dass sich das norwegische Tormonster endlich entschieden hat.

Haaland postete das Foto selbst in seiner Instagram-Story. Darauf ist zu sehen, wie er ein Trikot des englischen Rekordmeisters unterschreibt. Für viele nun die Bestätigung für den Wechsel auf die Insel.

Es ist nicht das einzige Indiz. Erst vor wenigen Tagen heizte Manchester-Trainer Ole Gunnar Solskjaer selbst die Gerüchte an, als er verkündete: "Er weiß, was er tun will und was er tun wird". Solskjaer ist nicht nur ebenfalls Norweger, sondern hat Haaland bereits früher Heimat trainiert.

Aber die "Red Devils" sind bei weitem nicht die einzigen Interessenten. Auch Dortmund und Salzburgs Schwesterklub RB Leipzig sind an dem 19-jährigen Star-Stürmer dran.

Offiziell ist also noch nichts entschieden und in seiner Instagram-Story postete er auch, wie er unter anderem Trikots von Napoli, Genk und Red Bull Salzburg unterschreibt.