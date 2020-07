Sommer, Garten, Freunde und Königsliga

Ich freue mich auf den Neustart des Europacups!

Auf uns kommt ein Fußballsommer der Superlative zu. Am Campingplatz oder im Garten mit Freunden zu sitzen und nebenbei Königsliga im TV -so stell ich mir das vor!

Viele Teams haben sich trotz langer Coronapause zuletzt in bestechender Form gezeigt. Die Qualität ist groß. Einen bitteren Beigeschmack haben die Europacup-Events aber: Wenn die Besten der Welt aufeinanderkrachen, sind keine Fans in den Stadien erlaubt. Man hat es in Italien, England, Deutschland oder auch in Österreich schon gesehen - ohne Zuschauer fehlt etwas. Trotzdem: Ich bin froh, dass es weitergeht. Zu verdanken haben wir das der Disziplin der Spieler, aber auch der Disziplin der Fans.

LASK braucht mehr als Lottosechser

Zu den Favoriten in der Champions League gehören sicher die Bayern. Sie haben ein Super-Team. Hoffentlich sind sie in der Pause jetzt nicht aus dem Rhythmus gekommen. Auch ManCity wird topmotiviert sein. Auf den LASK wartet in der Europa League wohl nur ein Freundschaftsspiel. Die Chance auf einen Lottosechser ist größer, als dass du ManU nach einem 0:5 noch rauskegeln kannst.