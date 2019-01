Fix: Sturm-Star Zulj wechselt nach Belgien

Peter Zulj ist mit sofortiger Wirkung von Sturm Graz zu RSC Anderlecht gewechselt. Das bestätigte der belgische Fußball-Rekordmeister am Mittwochnachmittag. Demnach erhielt der ÖFB-Teamspieler einen Vertrag bis Sommer 2022. Über Ablösemodalitäten wurden keine Angaben gemacht.

Zulj hatte sich am Dienstagbereits laut einem Bericht der belgischen Tagezeitung "Het Laatste Nieuws" (Online-Ausgabe) in Brüssel aufgehalten. Der Mittelfeldspieler hatte von Sturm freibekommen, um Gespräche mit Interessenten zu führen. Der 25-Jährige war zuerst mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht worden. Nun ist es aber Anderlecht. Anderlecht ist nationaler Rekordmeister, befindet sich in der heimischen Jupiler League derzeit aber nur auf Rang fünf der Tabelle. Die Liga startet in Belgien am kommenden Wochenende in die Frühjahresmeisterschaft.