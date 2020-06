Sturm-Trainer El Maestro für vier Spiele gesperrt

El Maestro muss zudem eine Geldstrafe von 2.000 Euro zahlen.

Wien/Graz. Sturm Graz muss in den nächsten vier Spielen der Fußball-Bundesliga ohne Trainer Nestor El Maestro auskommen. Eine im Herbst ursprünglich bedingt ausgesprochene Funktionssperre von einem Monat wegen unsportlichem Verhalten und Beleidigung wurde vom Senat 1 am Freitag widerrufen. Sie wurde wegen des dichten Spielplans nach der Corona-Pausa aber in eine Funktionssperre von vier Spielen umgewandelt.

El Maestro muss zudem eine Geldstrafe von 2.000 Euro zahlen. Der 37-Jährige hatte am Mittwoch im Liga-Heimspiel gegen Meister Red Bull Salzburg (1:5) den Schiedsrichter beschimpft und dafür die Rote Karte gesehen. Mit einem ähnlichen Vergehen war er bereits im September gegen Mattersburg negativ aufgefallen.