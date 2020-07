Tag der Wahrheit für Mattersburg

Nach dem Finanz-Skandal muss der angeschlagene Klub bis Freitag seine Finanzen der Bundesliga offenlegen.

Wie geht es mit dem SV Mattersburg weiter? Nach dem Finanz-Skandal rund um Ex-Präsident Martin Pucher und dessen Commerzialbank ist die Zukunft des Vereins völlig ungewiss. Die Bank war einer der größten Geldgeber des SVM, soll jedoch jahrelang ihre Bilanzen gefälscht haben. Viele Opfer des Banken-Crashs zittern nun um ihr Erspartes, schickten Pucher Drohungen - der Ex-Vorstand steht jetzt unter Polizeischutz. Der SV Mattersburg versinkt im völligen Chaos - Konkurs und Zwangsabstieg drohen!

Die Finanz-Schlinge zieht sich enger und enger um Mattersburg, die Uhr tickt unermüdlich: Am (heutigen) Freitag will der Senat 5 der Liga eine Stellungnahme, wie dramatisch die finanzielle Lage der Burgenländer tatsächlich ist. Nach dem Crash von Großsponsor Commerzialbank Mattersburg, der die Rücktritte von Präsident Martin Pucher und von Vize-Präsident Richard Woschitz nach sich gezogen hat, muss dringend eine Geld-Quelle her! Die Suche nach einem Investor läuft auf hochtouren - bislang erfolglos. "Jeder im Verein lässt seine Kontakte spielen", berichtet Coach Franz Ponweiser. Beim Rettungsversuch des burgenländischen Klubs schaltet sich sogar Ex-Kapitän Nedeljko Malic, der im Sommer nach 14 Jahren verabschiedet wurde, ein.

Malic: »Keine Ahnung, was da abgelaufen ist«

Gegenüber der Kleinen Zeitung sagte der 32-Jährige, dass er sofort zur Tat schritt: "Es geht ja nicht nur um einen Sportverein, sondern auch um Arbeitsplätze." Von den jüngsten Ereignissen ist Malic geschockt: "ich habe keine Ahnung, was da abgelaufen ist." Mit Ex-Boss Pucher will er Kontakt aufnehmen: "ich will wissen, wie es ihm geht."

© gepa

Nun soll endlich Klarheit geschaffen werden, wie es um die Finanzen des Klubs genau aussieht. Bis heute muss Klub-Managerin Ines Pucher beim Senat 5 der Bundesliga die Bilanzen offenlegen. Die Tochter von Martin Pucher hat nach der Rücktrittsankündigung ihres Vaters die Kommunikation mit der Liga übernommen.

Bundesliga-Zukunft für SVM steht in den Sternen

Fakt ist jedoch: Es sieht düster für die Burgenländer aus. Gerüchten zufolge sollen Spieler noch auf offene Gehälter warten. Zuletzt trat auch Vizepräsident Richard Woschitz zurück. "Niemand ist da, der handlungsfähig ist", meinte Gerhard Milletich, Präsident des Burgenländischen Fußballverbands. Er sieht einen Bundesliga-Verbleib als "unrealistisch".

Laut Langzeitfunktionär fehlt dem SV Mattersburg Hans-Georg Deischler "einiges" für ein Budget. Wie der nach dem Rückzug von Langzeitpräsident Martin Pucher als Vorsitzender des Vorstands agierende Deischler in einem Medienbericht anmerkte, tappt der Verein selbst mit Blick auf die Finanzen im Dunklen.

Tirol hofft nun auf Liga-Verbleib

Zwar konnte sich Deischler einen ersten Überblick machen, doch will er noch keine Prognosen zur Zukunft der Burgenländer abgeben. Im schlimmsten Fall muss der SVM Konkurs anmelden und würde damit seinen Platz in der Bundesliga verlieren.

© gepa

Geht Mattersburg tatsächlich in Konkurs, darf Absteiger WSG Tirol doch in Liga 1 bleiben. Präsidentin Diana Langes-Swarovski: "Für uns wäre das eine große Chance." Derzeit gibt es für die WSG keine Planungssicherheit, man hat nur fünf gültige Spieler-Verträge.