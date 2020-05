Helge Payer und Oliver Polzer kommentieren mit Vollvisier

Corona fordert auch von den TV-Verantwortlichen neue Maßnahmen. Rapid-Legende Helge Payer und ORF-Mann Oliver Polzer müssen mit Vollvisier kommentieren.

Der Ball in Österreich rollt endlich wieder! Und das gleich mit einem Titel-Duell. Austria Lustenau fordert im Klagenfurter Wörthersee-Stadion Red Bull Salzburg um den ersten Corona-Titel in dieser Saison. (Jetzt live im oe24-Ticker) Die Zuschauer staunen dabei nicht schlecht, als Helge Payer und Oliver Polzer in der Kamera mit Vollvisier zu sehen sind. "Live im Aquarium", twittert Polzer.

Das Spiel wird nicht nur in Österreich übertragen, sondern auf rund 40 TV-Stationen weltweit! Sogar in den USA und Australien ist das Cup-Finale zu sehen.