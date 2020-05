LIVE: Lustenau fordert Bullen im Cup-Finale

Erster Corona-Titel: Salzburg greift heute gegen Lustenau nach dem Gewinn im ÖFB-Cup.

Der Countdown läuft! Heute Abend nimmt die Coronapause auch in Österreich endgültig ein Ende - und dann geht es gleich um den ersten Titel! Salzburg kracht im Cupfinale vor leeren Rängen im Klagenfurter Wörtherseestadion auf Zweitligist Austria Lustenau. Für die Bullen geht es um den siebenten Coup seit 2011. Alles andere wäre eine Sensation.

Corona-Bedingungen

Das Finale geht unter ungewöhnlichen Bedingungen über die Bühne. Nur 200 Personen, die Spieler inkludiert, dürfen beim ersten Cup-Finale in Europa nach der Corona-Pause dabei sein.Jedem Finalisten wurde ein Kontingent von 42 Personen zugestanden, bei der Auswahl blieb da kaum Spielraum. Viele dem Verein nahestehende Personen müssen daher genauso wie bei Finalspielen oft gesehene Politiker oder VIPs diesmal auf die TV-Übertragung ausweichen. Selbst der ÖFB als Finalveranstalter war bemüht, das eigene Kontingent so klein wie möglich zu halten. ÖFB-Präsident Leo Windtner, Teamchef Franco Foda, Geschäftsführer Bernhard Neuhold und Generalsekretär Thomas Hollerer werden vor Ort sein. "Es ist eine andere Situation als in den vergangenen Jahren, der müssen wir uns stellen und das Beste daraus machen", sagte Neuhold im APA-Gespräch.

Statt Sicherheit, Fans, Verkehr oder Hospitality stehen diesmal die Themen Gesundheit, Abstände und Präventionsmaßnahmen im Fokus. Auf viele kleine Details muss da geachtet werden, um das von der Bundesliga und dem ÖFB mit der Regierung ausgehandelte Präventionskonzept bestmöglich umzusetzen. "Das ist definitiv eine große Herausforderung, weil es ein Endspiel ist und besondere Emotionen mit sich bringen wird", ist sich Neuhold bewusst.

Siegesfeier mit Abstandsregeln

Diese im Zaum zu halten wird nicht nur beim Torjubel, sondern vor allem nach Fixierung des Titelgewinns schwierig sein. "Wir werden alles Mögliche tun, dass die Abstandsregeln respektiert werden. Da werden wir in Klagenfurt auch vor und nach dem Spiel noch auf die beiden Mannschaften einwirken", sagte Neuhold.

Auf eine Siegesfeier wird von den Organisatoren nicht verzichtet. Der Gewinner darf den 70 Zentimeter hohen, 12 Kilogramm schweren und aus 38 Einzelteilen handgefertigten Pokal in die Höhe stemmen. Auch die Medaillenübergabe und das Siegerfoto, alles unter Berücksichtigung der Abstandsregeln, sind geplant. Die ansonsten fast obligatorischen Bierduschen werden klarerweise fehlen.

"Wir wollen den Spagat schaffen zwischen einer würdigen Finalveranstaltung und der Einhaltung der aktuellen Regeln im Umgang miteinander. Das ist kein Selbstläufer, ich glaube aber, dass man mit ein Stück weit Kreativität Möglichkeiten findet", schilderte Neuhold. Die ÖFB-Köpfe rauchten deshalb noch bis zum Spieltag.

Autokino für Salzburg-Fans

Den Fans bleibt diesmal nur die Möglichkeit aus der Ferne die Daumen zu drücken. In Salzburg kann man die Partie in der Open-Air-Fläche am Messegelände via Autokino (200 Stellplätze) verfolgen. "Besondere Situationen erfordern besondere Lösungen. Ich erhoffe mir einen Sieg unserer Mannschaft, damit in vielen Jahren noch von diesem Cup-Triumph der Roten Bullen gesprochen wird, den man einst im Autokino miterlebt hat", sagte Salzburgs Kaufmännischer Geschäftsführer Stephan Reiter.

In Lustenau waren Formen von Public Viewing ebenfalls Thema. "Wir haben uns dann aber entschlossen nach Rücksprache mit der Gemeinde, es sein zu lassen, weil es einfach Risiken gibt. Wir sind einfach froh, dass wir wieder Fußball spielen dürfen, dass dieses Finale stattfindet und möchten das nicht überstrapazieren", erklärte Bösch.

"Pokalfinal-Challenge" in Lustenau

Lustenau startete dafür in Zeiten von Corona kürzlich die Pokalfinal-Challenge. Mit den Ticket-Einnahmen aus drei verschiedenen Kategorien (10, 20 oder 50 Euro) werden auch zu 50 Prozent ausgewählte österreichische Amateur-Traditionsvereine unterstützt. "Das Echo ist super. Wir werden jetzt zwar nicht 30.000 Karten verkaufen, aber es werden einige Tausend sein", schilderte Bösch.

Der ÖFB verzichtete auf Aktionen rund um das Endspiel. "Wir sind auch mit vielen Angeboten und Initiativen konfrontiert worden, haben aber bewusst gesagt, dass wir den Bogen nicht überspannen wollen", so Neuhold. Man hätte damit auch vielleicht das eine oder andere falsche Signal gegeben. "Dann hätte es vielleicht geheißen: Jetzt wollen sie zusätzlich noch einen wirtschaftlichen Nutzen erzielen, in dem sie kommerzielle Interessen vorantreiben.

"Ländle"-Klub träumt von Titel-Premiere und Europa

Sportlich steht zwar ein ungleiches Duell an. Aber Fußball-Fans wissen, dass der Cup eigene Gesetze schreibt! Diese Kicker-Weisheit wollen vor allem die Lustenauer nutzen. Ein Triumph im Cup wäre der erste des Klubs überhaupt. Der Jubel über eine Sensation gegen die Bullen wäre daher im Ländle trotz der coronabedingten Umstände grenzenlos.

© GEPA Austria Lustenau hofft auf den Titel-Coup gegen Salzburg

Denn der Titel lockt auch mit einem fixen Platz in der Europa-League-Gruppenphase. Zwar ist die Zukunft des Europacups noch unklar - Coach Roman Mählich und Co. dürfen aber auch vom großen internationalen Abenteuer träumen: "Klar ist Salzburg Favorit, aber wir haben wegen der Corona-Pause beide die gleichen Voraussetzungen", so Roman Mählich, Trainer der Vorarlberger.

Salzburg will den ersten "Corona-Titel" stemmen

Und die Bullen? Auf dem Papier ist der Meister klarer Favorit. "Im ersten Spiel geht es gleich um einen Titel - das ist etwas Besonderes und ein großer Ansporn. Das gibt es normalerweise nicht", erklärte Sportboss Christoph Freund.

Auch wenn im einzigen Test mit 1:1 gegen Tirol noch nicht alles rund lief, brennen die Bullen auf den Showdown in Klagenfurt. "Die letzte Fitness fehlt vielleicht noch. Aber ich denke, dass wir auf alle Fälle bereit sind", verspricht Verteidiger Max Wöber einen heißen Fight. Und Coach Jesse Marsch spricht den Fußball-Fans aus der Seele: "Wir haben einfach große Lust auf Fußball!"

© GEPA Bullen-Trainer Jesse Marsch will den ersten Titel in dieser Saison

"Wir haben trotzdem unser Spiel gut durchziehen können und sehr dominant gespielt. Nach vorne waren wir nicht ganz so konsequent, wie es notwendig war. Aber letztlich war es ein sehr guter Test für das Cup-Finale", gibt sich Verteidiger Max Wöber dennoch zuversichtlich. "Nach so einer langen Pause ist es normal, dass nicht alles funktioniert. Insgesamt war es ein ordentlicher Test und eine gute Lektion für uns", weiß Trainer Jesse Marsch. Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen erlitt gegen Tirol eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel, fällt für das Cupfinale aus. Masaya Okugawa ist wegen muskulärer Probleme fraglich.

Bullen hatten mit Lustenau schon viel Mühe

Lustenau, aktuell Siebenter der 2. Liga, verlor im letzten Test 1:3 gegen Altach. Erst letzte Saison prallte Salzburg im Cup auf die Vorarlberger - und hat seine Mühe! Österreichs Serienmeister setzte sich im Achtelfinale 1:0 durch.

Der Start in die neue Fußball-Ära kann beginnen.