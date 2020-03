Pokal-Kracher: Salzburg fordert den LASK

Am Donnerstag Abend kommt es im ÖFB-Cup zum Showdown zwischen Salzburg und dem LASK.

"Wir wollen unbedingt ins Finale", tönt LASK-Coach Ismaël vor dem großen Showdown. Donnerstagabend (im oe24-LIVE-Ticker) kämpft der Bundesliga-Leader gegen Verfolger Salzburg um den Einzug ins Cup-Endspiel. Während die Linzer heuer den ersten Titel seit 1965 in Visier nehmen, geht es für die Bullen um den sechsten Coup in den letzten sieben Jahren. Klar ist: Für einen der Giganten platzt morgen der große Traum ...

Rekord-LASK sagt Krisen-Bullen Kampf an Nach dem 5:1 gegen Hartberg ist der LASK gerüstet. Es war der fünfte Sieg aus den letzten sechs Spielen, der 16. in 21 Ligapartien -Rekord! Trainer Ismaël verspricht auch am Donnerstag vollste Konzentration: "Ich weiß, dass viele schon von Manchester reden, aber für uns zählt vorerst der Cup. Ich weiß, dass der in Österreich nicht so einen hohen Stellenwert hat, für uns intern aber schon."

Vieles spricht für die Linzer. Erst im Februar fügte man den Salzburgern beim 3:2 die erste Ligapleite der Saison zu. Und: Die Bullen blieben beim 2:3 gegen Altach das vierte Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Nervenkitzel ist garantiert.