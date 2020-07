Rahmenbedingungen für ÖFB-Cup festgelegt

Der Österreichische Fußballbund hat die Rahmenbedingungen für den UNIQA ÖFB Cup 2020/21 festgelegt.

Die erste Runden wird am Samstag (14 Uhr) von der neuen Teamchefin des Frauen-Nationalteams, Irene Fuhrmann, und Motorsport-Experte Alexander Wurz ausgelost. Laut den Rahmenbedingungen sind PCR-Tests für die beteiligten Akteure verpflichtend, Bundesliga-Clubs haben in den ersten drei Runden Heimvorteil.

Die vorgeschriebenen PCR-Testungen, deren Kosten der ÖFB unternimmt, betreffen sämtliche Spieler und Betreuer, die sich rund ums Spiel im Kabinentrakt aufhalten. Kommt es in den ersten drei Runden zu Aufeinandertreffen zwischen einem Landesverbands- und einem Bundesliga-Verein, so erhält der Bundesliga-Club das Heimrecht. Die Bundesliga-Vereine seien bereits mit der Umsetzung des Präventionskonzeptes vertraut und verfügen über die infrastrukturellen Gegebenheiten, hieß es in der Aussendung.

ÖFB trägt Fahrtkosten bis zur 3. Runde

Vereine der Landesverbände können jedoch einen Antrag auf Austragung des Cup-Spiels auf ihrer Anlage stellen, wenn die infrastrukturellen Gegebenheiten ein Spiels unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorschriften, Verordnungen und Konzepte zulassen und die Sicherheit für die Gesundheit aller Beteiligten gesichert sei. Bei Duellen von Landesverbands-Vereinen bzw. Bundesliga-Vereinen hat der bei der Auslosung erstgezogene Verein Heimrecht. Dies gilt generell auch ab dem Viertelfinale.

Um die finanziellen Einbußen bei den Landesverbands-Vereinen abzufedern, überarbeitet der ÖFB das Prämien-System und trägt die Fahrtkosten für die Gastvereine bis zur dritten Runde. 64 Clubs nehmen am Cup-Bewerb teil. Verzichtserklärungen gibt es von den FC Juniors OÖ und FC Liefering, die Young Violets Austria Wien sind gemäß den Durchführungsbestimmungen nicht teilnahmeberechtigt. Spieltage für die erste Runde sind von 28. bis 30. August.