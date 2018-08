Trauer um verstorbenen Fußballer

Große Trauer im österreichischen Fußball.Thomas Zankl, der in der Vorwoche noch mit dem Team Wiener Linien in der Regionalliga Ost gespielt hatte, ist verstorben. "Es ist sportlich ein großer Verlust für uns, aber menschlich noch ein viel größerer", so Coach Josef Schuster.

Der 28-Jährige, der in der Saison 2007/08 bei Austria Kärtnen spielte, stand auch etwa ÖFB-Superstar David Alaba als Gegner gegenüber. Zankl erlernte beim SV Dellach/Gail das Fußballwerk und spielte auch beim steirischen Traditionsklub GAK. Das für kommenden Freitag angesetzte Regionalliga-Duell des Team Wiener Linien wurde auf den 23.10.2018 verschoben.

Über die Todesursache des Fußballers ist soweit nichts bekannt.