13:0 - Polster-Elf zündet ein Feuerwerk

Das war ein fettes Ausrufezeichen im Titelkampf! Während die Partie von Verfolger Elektra abgesagt werden musste, spielte sich Spitzenreiter Viktoria in einen wahren Rausch. Nach dem 13:0-Auswärtssieg bei Schlusslicht Floridsdorf hat die Polster-Elf sieben Punkte Vorsprung auf den Zweiten.

»Tordifferenz kann am Ende Titel bedeuten«

"Es sind noch fünf Runden. Wir haben den Druck weitergegeben", jubelt der Star-Trainer. Was ihn besonders freut: "Wir haben in Sachen Tordifferenz einen großen Schritt gemacht. Wir lagen sieben Treffer zurück, nun haben wir sieben Zähler Vorsprung auf Elektra. Das kann im Meisterkampf entscheidend sein", so der ÖFB-Rekordtorschütze. Rekordverdächtig war gestern auch der Auftritt von Viktoria-Stürmer Dominik Rotter. Er erzielte zwölf Tore. "Wir wollten ihm in Hinblick auf die Torschützenliste bewusst helfen", so Polster. Rotter lacht mit 28 Toren nun von der Spitze. (stm)