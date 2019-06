ORF-Lady bekommt Bierdusche

Wattens schaffte in Horn den Aufstieg in die Bundesliga. Die Freude über den Titel in der 2. Liga ist riesengroß. Wie es beim Fußball auf Meister-Feiern so üblich ist, gibt es auch die eine oder andere Bier-Dusche. Dieses Mal erwischte es wieder einmal die ORF-Sport-Reporterin Kristina Inhof. Die 30-Jährige war gerade mit einem Interview beschäftigt, als sich Lukas Katnik von Wattens heranschleicht und ihr eine Dusche verpasst. Inhof nahm es mit Humor und moderierte souverän weiter.

© Instagram

© Instagram

Auf Instagram gratulierte Inhof später den Aufsteigern noch einmal.

Die WSG Wattens hat den erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga unter Dach und Fach gebracht. Die Tiroler gewannen am Samstag in der letzten Runde beim SV Horn mit 3:1 und behielten damit im Fernduell mit der SV Ried die Oberhand. Die Innviertler schlugen zwar die Juniors OÖ 3:1, sie hätten aber einen Punkteverlust von Wattens benötigt.

Schon wieder. Bereits als RB Salzburg 2017 Meister wurde, machte der Torhüter Alexander Walkes Inhof in ihrem gestreiften T-Shirt nass. Wo eine Meister-Feier ist, ist offenbar die Bierdusche für Kristina Inhof nicht weit.