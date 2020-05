Ried sorgt weiter für viel Wirbel in zweiter Liga

In der zweiten Leistungsstufe tobt ein Machtkampf um die Liga-Fortsetzung.

Spitzenreiter SV Ried kämpft weiter mit allen Mitteln um die Fortsetzung der Saison in der 2. Fußball-Liga. Die Innviertler werden auf der Klubkonferenz am 12. Mai Erleichterungen für den Spielbetrieb und die Möglichkeit für einzelne Vereine, den Bewerb sanktionslos vorzeitig zu beenden, beantragen, wie sie am Dienstag via Aussendung verlauteten.

"Wir können das Virus nicht ignorieren, wir können aber aus der Situation das Beste machen", erklärte Rieds Präsidiumsmitglied Robert Tremel. Diesbezüglich sind die Rieder dafür, dass die Geisterspiele im Falle einer Wiederaufnahme des seit März wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochenen Spielbetriebs nicht in den genannten Stadien gespielt werden müssen, da die Mietkosten für einzelne Vereine eine wirtschaftliche Belastung wären. Eine weitere Erleichterung könnte ein teilweiser Gehaltsverzicht der Spieler bringen. Laut einer Umfrage der Vereinigung der Fußballer (VdF) sollen viele Kicker da ihre Bereitschaft signalisiert haben.

Ried-Vorschlag sieht ein Meister-Play-off vor

"Es ist uns bewusst, dass diese Erleichterungen nicht für alle Vereine ausreichend sein werden. Deshalb sollen laut unserem Antrag Vereine auch ohne Sanktionen aus dem Bewerb ausscheiden können. Die Meisterschaft kann dann mit weniger Vereinen - ähnlich der Meistergruppe in der Bundesliga - weitergespielt werden", skizzierte Tremel. Ried führt die Tabelle nach 19 Runden mit 45 Punkten vor Austria Klagenfurt (37) an. Dahinter liegt Wacker Innsbruck (30).

Und was sagt die Bundesliga zu den Plänen von der SV Ried und Verfolger Klagenfurt? Liga-Vorstand Christian Ebenbauer: "Wir werden das Thema auf bereiten, um den Klubs eine Entscheidungsgrundlage zu liefern", sagte der Vorstandsvorsitzende. "Man muss sich damit auseinandersetzen." Fakt ist: Eine Zwei-Drittel-Mehrheit muss dem Vorschlag zustimmen!

Auch Klagenfurt will in die Bundesliga

"Auf dem Platz sind wir Konkurrenten, in dieser Angelegenheit stehen wir aber zusammen", sagt Ivica Peric, Präsident der Violetten zur gemeinsamen Sache mit den Oberösterreichern. Fest steht: Sowohl das Stadion als auch die Mannschaft der Kärntner ist reif für die Bundesliga. Die Klagenfurter wurden Herbstmeister, gewannen auch das direkte Duell gegen Ried (3:1,1:1)."Wenn der Abbruch notwendig wäre, ist die Aufstockung der Bundesliga die fairste Lösung", so Peric.