Fern-Duell um Aufstieg bei Ried und Klagenfurt

Ausgangssituation

Der SV Ried und Austria Klagenfurt teilen sich mit 61 Punkten die Tabellenführung. Ried hat je doch um ein einziges Tor das bessere Torverhältnis. Die Innviertler treffen zuhause auf den FAC. Die Kärntner empfangen Wacker Innsbruck. Sowohl Ried als auch Klagenfurt gehen als Favoriten in ihre Duelle am letzten Spieltag der 2. Liga. Die Truppe von Ried-Trainer Gerald Baumgartner hat jedoch das vermeintlich leichtere Spiel vor der Brust. FAC steht in der Tabelle nur auf Platz 14, Wacker Innsbruck auf Platz 5. Eine spannende Konferenz steht also nichts mehr im Wege. Wer packt die letzte Hürde für den Aufstieg? Sport24 ist für Sie ab 20:30 pünktlich wieder für Sie da!