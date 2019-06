2:0 - Liverpool ist Champions-League-Sieger!

Der FC Liverpool ist Champions-League-Sieger 2019! Die Klopp-Elf bezwang im rein englischen Finale Tottenham mit 2:0 dank eines Blitz-Elfers von Mo Salah und eines späten Treffers von Divock Origi. Liverpool hat damit zum zweiten Mal nach 2005 die Fußball-Champions-League gewonnen. Zum ersten Mal hatte Liverpool 2005 die Fußball-Königsklasse gewonnen. In Istanbul gewann der Club im Endspiel gegen AC Milan nach 0:3-Pausenrückstand im Elfmeterschießen. Insgesamt war es der sechste Sieg in einem UEFA-Bewerb für Landesmeister. Für den deutschen Trainer der "Reds", Jürgen Klopp, war es hingegen der erste Triumph auf dieser Bühne.

Klopp jubelte über CL-Triumph

Trainer Klopp war damit in seinem dritten Champions-League-Finale endlich erfolgreich. Zuvor hatte der Deutsche mit Borussia Dortmund (2013 gegen Bayern München) und Liverpool (im Vorjahr gegen Real Madrid) das Nachsehen gehabt.

Blitz-Elfer zur frühen Führung

Das zweite inner-englische Champions-League-Finale der Geschichte bekam nach 23 Sekunden durch einen Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Damir Skomina bereits eine entscheidende Wendung. Moussa Sissoko hatte seinen rechten Arm im Strafraum weit von sich gestreckt, am Oberarm traf ihn ein Schuss von Sadio Mane. Salahs Strafstoß war dann der zweitschnellste Treffer in einem Chamions-League-Finale. Nur 50 Sekunden hatte Milan-Verteidiger Paolo Maldini 2005 im Finale gegen Liverpool gebraucht.

Tottenham war anschließend bemüht, das frühe Manko schnell wettzumachen. Es fehlte nach vorne aber die Durchschlagskraft, wobei Liverpool defensiv auch enorm kompakt stand. Im gegnerischen Drittel waren die Offensivstars Mane und Salah von den "Spurs" nie ganz unter Kontrolle zu bringen. Am gefährlichsten für Torhüter Hugo Lloris war in der übrigen Zeit bis zur Pause allerdings ein Weitschuss von Andrew Robertson in der 38. Minute. Auf der Gegenseite segelte ein Versuch von Christian Eriksen (45.) weit über den Kasten.

Liverpool zu clever für Spurs

Tottenham kam mit Biss aus der Kabine. Dele Alli kam zweimal in eine gute Position, ein Kopfball von Jan Vertonghen (58.) ging über die Latte. Goalgetter Harry Kane blieb bei seinem Comeback nach seiner Knöchelverletzung hingegen blass. Liverpool leistete sich im Spielaufbau viele leichte Fehler, blieb aber sporadisch gefährlich. So verfehlte der eingewechselte James Milner (69.) das Tor nur knapp.

Eine vergebene Tottenham-Doppelchance durch Son und Lucas (80.) läutete dann die Schlussphase ein. Bei einem Freistoß von Eriksen (85.) musste sich Torhüter Alisson strecken. Zum Matchwinner avancierte aber schließlich Origi, der nach einem Eckball an den Ball kam und mit links ins lange Eck abzog. Erstmals seit 2010, als Inter Mailand 2:0 gegen Bayern gewann, blieb der unterlegene Finalist damit ohne Tor. Das Finale im Estadio Metropolitano ging zudem ohne einzige Gelbe Karte über die Bühne.

Stimmen zum Spiel

Jürgen Klopp (Liverpool-Trainer): „CL-Sieger klingt sehr gut, wir haben es lange versucht. Es war ein superschweres Spiel, für uns alle Neuland. Wir hatten keinen Rhythmus mehr, weil wir einige Tage nicht gespielt haben. Wir haben Nervenstärke gezeigt, die frühe Führung hat uns geholfen. Alison (Anm. Liverpool-Tormann) hat toll gehalten. Es wird dauern bis ich es realisiere. Die Mannschaft ist eine außergewöhnliche Truppe. Für mich persönlich freu ich mich gar nicht so, ich freu mich fürs Team. Wir werden das genießen. Das war nicht das beste Spiel von Tottenham, nicht von uns. Wir haben gewonnen. Das ist für die Jungs, für meine Familie. Meine Familie ist mein Blut. Meine Familie leidet mehr, als ich es tue.“

Torwart Alisson Becker nach dem Spiel bei „Sky“: „Alles, was wir an diesem Tag und in dieser Saison geschafft haben, davon kann ich meinen Kindern erzählen. Ein unglaubliches Gefühl.

Mohamed Salah (Liverpool-Torschütze zum 1:0): "Jeder ist glücklich. Ich bin glücklich, im zweiten Finale nacheinander und diesmal 90 Minuten gespielt zu haben. Jeder hat heute sein Bestes gegeben, es gab keine herausragenden Einzelleistungen, das ganze Team war unglaublich. Ich habe eine Menge für meine Karriere geopfert, bin damals von einem kleinen Dorf nach Kairo gegangen. Als Ägypter auf diesem Level zu sein, ist unglaublich für mich."

Divock Origi (Liverpool-Torschütze zum 2:0): "Das ist etwas Besonderes. Es war ein hartes Spiel. Wir haben gegen ein starkes Team gespielt, aber wir waren auch stark. Es kann sich im Fußball schnell drehen."