Arnautovic soll Ende Juni wieder kicken

In China könnte der Ball Ende Juni wieder rollen. ÖFB-Legionär Marko Arnautovic wartet auf Anweisungen seines Clubs Guangzhou R&F.

Für Marko Arnautovic könnte es Ende Juni oder Anfang Juli mit der Meisterschaft in der chinesischen Super League (CSL) losgehen. "Basierend auf der Einschätzung der aktuellen Situation wird die neue Saison Ende Juni oder Anfang Juli beginnen", erklärte Huang Shenghua, Geschäftsführer des Clubs Guangzhou R&F am Sonntag in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

Der Saisonstart war ursprünglich für 22. Februar geplant, wegen der Coronakrise aber ausgesetzt worden. Trotz einem zumindest um vier Monate späteren Beginn soll die Saison nicht verkürzt werden müssen.

Der chinesische Fußball-Verband muss einen Termin für den Saisonstart noch bekannt geben. Ein großes Problem sind die restriktiven Reisebestimmungen, die vor allem die Einreise von Legionären beeinträchtigen. Österreichs Star Arnautovic, der bei Shanghai SIPG unter Vertrag steht, sitzt seit Wochen in Dubai in Quarantäne fest. Anlässlich seines 31. Geburtstags am Sonntag feierte ihn der ÖFB auf Twitter mit Videos.