Cristiano Ronaldo nicht im Kader

Weltfußballer Cristiano Ronaldo steht dem portugiesischen Nationalteam in den kommenden zwei Spielen nicht zur Verfügung. Wie der 33-jährige Superstar am Mittwoch in mehreren italienischen Medien erklärte, wolle er in Turin bleiben, um sich vorerst auf seinen neuen Klub konzentrieren zu können. Ronaldo wechselte bekanntlich im Sommer für die geschätzte Ablösesumme von 105 Millionen Euro von Champions-League-Sieger Real Madrid zu Italiens Serienmeister Juventus Turin.

Portugal empfängt am 6. September Vizeweltmeister Kroatien in einem Testspiel. Vier Tage später ist Italien im Rahmen der Nations League zu Gast.