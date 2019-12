Derby-Pleite: Pep kann Titel abhaken

Liverpools erster Meistertitel seit 1990 rückt immer näher, weil die Reds 3:0 in Bournemouth siegten. Hauptkonkurrent ManCity hat schon wieder gepatzt. Die Citizens verloren im Derby gegen ManU mit 1:2 und haben schon 14 Punkte Rückstand auf die Spitze. "Wir müssen weitermachen", sagte City-Coach Pep Guardiola nach der bitteren Pleite, "manchmal verliert man. Dann ist es wichtig, nicht aufzugeben." Der 3. Titel in Folge ist jedoch in weite Ferne gerückt. Schon 14 Punkte Rückstand beträgt der Abstand zu Liverpool.

Guardiolas neues Ziel ist die Champions League

ManU führte durch Tore von Rashford und Martial schon zur Pause mit 2:0. Otamendis Anschlusstreffer kam zu spät, ManCitys vierte Saison-Pleite war perfekt. Prompt wurden auch die ersten Stimmen gegen Startrainer Guardiola laut. Der bleibt aber cool: "Wir werden es weiter versuchen. Aber wenn wir Liverpool nicht mehr einholen können, dann werden wir es nächste Saison wieder probieren."

„Wir sind nicht fähig, so konstant zu bleiben wie in den letzten beiden Spielzeiten. Das ist die Wahrheit und man muss den Spielern helfen. Aber das ist das Level, auf dem wir bestehen müssen – gegen Liverpool, United, Barcelona, Madrid und Juventus – das sind die Teams, mit denen wir konfrontiert werden, und die Realität ist, dass wir mit ihnen aktuell vielleicht nicht mithalten können." sagte ManCity Coach Pep Guardiola nach der Derby-Niederlage.

Aktuell liegt sein Team hinter Leicester sogar nur auf Platz drei in der Premier League. Experten vermuten, dass Pep die Meisterschaft schon abgeschrieben hat. Und sich jetzt auf ein anderes Ziel konzentriert. Er will die Champions League gewinnen.