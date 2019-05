Finale um die Fußball-Krone: Tottenham fordert Liverpool

Der absolute Höhepunkt der Saison steht unmittelbar bevor. In Madrid kämpfen heute Liverpool und Tottenham im rein englischen Finale um den Titel in der Champions League. Wer besteigt den europäischen Fußball-Thron? Liverpool gilt als leichter Favorit – obwohl auf Kult-Coach Jürgen Klopp ein Final-Fluch lastet.

Liverpool will es besser machen als im Vorjahr

Der Deutsche hat mit seinen Teams von sieben Endspielen erst eines gewonnen (DFB-Pokal 2012 mit dem BVB). Im Vorjahr war er knapp dran an seinem ersten Titel mit den Reds, scheiterte im Finale der Champions League aber an Real Madrid. Warum er fest davon überzeugt ist, heute den Titel holen zu können? „Weil ich noch nie mit einer besseren Mannschaft in einem Finale war!“ Richten sollen es heute wieder einmal die „Fab Three“ – Mo Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané. Salah ist guter Dinge: „Wir haben mehr Erfahrung als im letzten Jahr.“

Tottenham baut auf Kane-Comeback

Während Liverpool seinen 6. Titel in der Königsklasse jagt, kann Tottenham Geschichte schreiben und erstmals den Thron besteigen. Die Hoffnungen ruhen auf Harry Kane. Der Torjäger meldete sich nach langer Verletzungspause rechtzeitig fit: „Ich bin bereit zu spielen.“

Nur live auf SKY & DAZN: Finale erstmals nicht im Free-TV

Der Kampf um die TV-Rechte sorgt vor dem CL-Endspiel für viel Wirbel.

Fußballfans, die das Spiel der Spiele heute nicht via Sky oder DAZN mitverfolgen können, haben Pech gehabt. Denn erstmals in der Geschichte der Champions League wird das Finale nicht im Free-TV übertragen. Als im Vorjahr die neuen Rechte vergeben wurden, konnten der ORF und das ZDF bei den hohen Geboten der privaten Konkurrenz nicht mehr mithalten. ZDF und auch RTL hatten sich zuletzt zwar noch um eine Sublizenz für das Endspiel bemüht, scheiterten jedoch am Veto von DAZN.

DAZN legte sich gegen Finale auf ZDF quer

Neukunden würden das Spiel im Rahmen einer einmonatigen Testphase gratis sehen können, hieß es vonseiten des Internet-Streamingdienstes. An der Tatsache, dass die Reichweite der Königsklasse dramatisch gesunken ist, wird das auch nichts ändern …

Heißes Duell im Finale: Klopp jagt den 1. Titel mit Reds

Jürgen Klopp und Mauricio Pochettino wollen heute den Titel-Fluch beenden.

Seit rund dreieinhalb Jahren ist Klopp Liverpool-Trainer. Der Deutsche hat in dieser Zeit ein Weltklasse-Team geformt, einen großen Traditionsklub zum Leben erweckt und ein ganzes Land beeindruckt. Heute will er in seinem dritten Finalanlauf endlich auch die Champions League gewinnen. Zum zweiten Mal nacheinander hat Klopp sein Team ins Endspiel geführt. In Liverpool hat er sich längst Legendenstatus erarbeitet.

Jürgen Klopp genießt längst Heldenstatus

Es sind nicht nur seine Erfolge. Es ist vor allem seine Art, die Klopp an der Anfield Road zum Publikumsliebling machte. Unvergessen: Als der frühere Dortmund-Coach im Oktober 2015 nach Liverpool kam, stellte er sich dort in Anlehnung an José Mourinho, der sich selbst als „The Special One“ bezeichnet hatte, als „The Normal One“ vor, der Normale. Trotz des Heldenstatus, den er in der Stadt genießt, ist Klopp mit Liverpool nach bisher drei Finalniederlagen (Ligacup 2016, Europa League 2016, Champions League 2018) noch titellos. Das soll sich heute ändern.

Pochettino hat Spurs zu Spitzenteam geformt

Da hat Mauricio Pochettino aber was dagegen. Auch der Argentinier will seinen ersten Titel mit Tottenham. Seit der 47-Jährige die Spurs im Sommer 2014 übernommen hat, ging es aufwärts. In den letzten fünf Jahren hat der Klub netto nur rund ein Sechstel so viel ausgegeben wie die Reds. Laut Statistik hat Pochettino heute keine guten Karten. Seit der Champions-League-Gründung 1992 verloren alle vier Argentinier ihre Finali. Cúper 2000 und 2001 mit Valencia, Simeone 2014 und 2016 mit Atlético. Auch Pochettino will den Titel-Fluch beenden.

Marktwert: Vorteil Liverpool im Milliarden-Duell

Die beiden Final-Teams kosten zusammen fast zwei Milliarden Euro!

840 Millionen Euro beträgt der Marktwert von Tottenham, jener von Liverpool sogar 966 Millionen. Heißt: Im Finale krachen heute mehr als 1,8 Milliarden Euro aufeinander. Liverpool gilt als leichter Favorit – nicht nur wegen des höheren Marktwertes. Ein Blick auf die teuersten Spieler der Finalisten beweist aber, dass Tottenham durchaus mithalten kann. Sowohl Spurs-Kapitän Harry Kane als auch Reds-Star Mo Salah haben einen Marktwert von 150 Millionen Euro. Und der könnte nach dem Finale noch in die Höhe schnellen.

Tonis Spielervergleich

ÖSTERREICH-Experte Toni Polster immt die beiden Finalisten unter die Lupe! Der Ex-Torjäger vergleicht Liverpool und Tottenham - und sieht die Reds leicht im Vorteil. Vor allem, weil sie als Team mehr überzeugen. Und Tottenham-Star Harry Kane nicht bei 100 Prozent ist.