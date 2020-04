Fußball-Dame Morgan zeigt Workout im neunten Monat

Die US-Dame Alex Morgan ist ein Star im Frauen-Fußball. Trotz neunten Schwangerschaftsmonat lässt sie ihr Workout nicht ausfallen.

Wie hält man sich in der Quarantäne fit? Natürlich mit Training zuhause. Die US-Dame und zweifache Fußball-Weltmeisterin Alex Morgan zeigt stolz ihren Baby-Bauch. Sie erwartet in den nächsten Wochen ihr erstes Kind. Die 30-jährige ist bereits im neunten Monat schwanger. Das Baby in ihr hält die Stürmerin nicht von Höchsteistungen ab.

In den Kommentaren scherzen User: "Dieses Baby wird mit einem Sixpack auf die Welt kommen."

Mann darf bei Geburt nicht dabei sein

Doch Morgan hat auch mit Ängsten zu kämpfen. Ausgerechnet in Zeiten der Corona-Pandemie wird ihr Kind zur Welt kommen. Und das ohne ihren Partner Servando Carrasco (ebenfalls Fußballspieler bei LA Galaxy), der nicht mit ins Krankenhaus dürfte.

In den USA müssen Frauen für die Geburt derzeit allein ins Spital, um die weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden. "Keine Frau sollte gezwungen sein, die größte und schmerzhafteste Erfahrung ihres Lebens ohne ihren Partner durchmachen zu müssen", sagte Morgan bestürzt.