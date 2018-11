Handspiel-Regel soll geändert werden

Die Mitglieder des für die Fußball-Regeln verantwortlichen International Football Association Boards (IFAB) haben mehrere mögliche Regelanpassungen positiv aufgenommen und wollen diese unterstützen. So soll etwa bei der derzeit gültigen Handspielregelung nachgebessert werden, schrieb die Organisation in einer Mitteilung.

Das Regulativ solle so geändert werden, dass zukünftig eindeutig feststeht, "was ein Handspiel ist". Die Fortschritte der Regelhüter sollen auf ihrem Jahrestreffen am 22. November in Glasgow vorgestellt werden.

Zudem wurde im IFAB über den Fortschritt mehrerer Testläufe diskutiert, darunter Gelbe und Rote Karten gegen Clubverantwortliche oder den Ablauf der Auswechslung von Spielern. Diese könnten das Feld in Zukunft an der nächstmöglichen Stelle statt nur bei der eigenen Ersatzbank verlassen.