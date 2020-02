Der 30-jährige Ex-Teamspieler schießt für Chemnitz die Liga kurz und klein.

Der ehemalige österreichische Fußball-Teamstürmer Philipp Hosiner hat in der dritten deutschen Liga einen Rekord aufgestellt. Beim 3:0-Sieg von Chemnitz gegen den Hallescher FC am Sonntag erzielte der 30-Jährige zwei Tore und hat damit zum vierten Mal hintereinander jeweils zweimal getroffen. Hosiner führt mit 15 Treffern die Torschützenliste an.