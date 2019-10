Juventus Turin wieder auf Platz eins

Mailand. Im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion besiegt Juventus Turin Spitzenreiter Inter Mailand mit 2:1. Mit diesem Sieg überholt Juventus den bisherigen Tabellenführer Inter.



Nach vier Minuten sorgte der Argentinier Paolo Dybala für die Führung. Cristiano Ronaldo hatte in der 10. Minute die Riesenchance auf 2:0 zu erhöhen, sein Schuss landet jedoch an der Latte.

Inter, die in diese Saison mit 6 Siegen starteten, gaben nicht auf und nach einem klaren Handspiel von Matthijs de Ligt, erzielte Lautaro Martinez den Ausgleich. In der 18. Minute überwand Martinez Polens Nationaltorwart Wojciech Szczesny vom Elfmeterpunkt. In der zweiten Halbzeit war Juventus überlegen und so erzielte der eingewechselte Gonzalo Higuain zehn Minuten vor dem Ende den 2:1-Siegestreffer.

ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro saß bei Inter nur auf der Bank.