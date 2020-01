Juventus angelt sich schwedisches Top-Talent

Der 19-Jährige Schwede absolvierte am Donnerstag den Medizincheck, wie der Club mitteilte. Der Schwede soll laut italienischen Medien für 35 Millionen Euro vom Ligakontrahenten Atalanta Bergamo kommen, der Kulusevski in dieser Saison an Parma verliehen hat.

Dort schaffte der Rechtsaußen in der Hinrunde seinen Durchbruch und spielte sich mit vier Toren und sieben Vorlagen in 17 Serie-A-Partien in die Notizbücher zahlreicher Club-Scouts. Ob Kulusevski, der im November in der EM-Qualifikation gegen die Färöer für Schwedens Nationalteam debütierte, nach dem Transfer direkt zu Juventus stößt oder auch von Juve verliehen wird, ist noch nicht klar.