Kurios: Tinder-Profil enthüllt Fußballer-Transfer

Jesus Perez wechselt vom US-College UIC zum irischen Klub Dundalk FC. Das Tinder-Profil des 22-Jährigen veröffentlicht dies schon vor offizieller Bekanntgabe des irischen Fußball-Vereins.

Denn Perez war bereits vor dem Engagement in Irland auf der Suche nach Bekanntschaften – und gab in der Dating-App zu detaillierte Infos an. Er hatte in seinem Tinder-Profil ein Bild im Trikot seines neuen Klubs, dazu die Berufsbezeichnung "Footballer for Dundalk FC". Und das bevor der Transfer öffentlich bekanntgegeben wurde.

© uicflames.com

Der junge Mittelfeldspieler wurde zwei Mal Spieler des Jahres in der amerikanischen College-League.

Einem weiblichen Fan des irischen Erstligisten war Perez via Tinder vorgeschlagen worden, sie enthüllte den bevorstehenden Wechsel in sozialen Netzwerken. Der Transfer des Spielers, der "Chino" genannt wird, ist von Dundalk noch immer nicht bestätigt worden.