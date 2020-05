Nach Leihe: PSG verpflichtet Top-Stürmer Icardi

Der seit vergangenen Sommer von Inter Mailand ausgeliehene Mauro Icardi bleibt bis Ende Juni 2024 bei Paris St. Germain.

Der französische Fußball-Meister löste die Kaufoption für den argentinischen Stürmer ein, wie er am Sonntag bekanntgab. Laut Medienberichten soll PSG an Ablöse nicht die vereinbarten 70 Millionen Euro zahlen, sondern inklusive Boni "nur" rund 60 Millionen Euro. Der 27-Jährige erzielte in 31 Partien für den Pariser Topclub 20 Tore.