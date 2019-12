Netz spottet über Krisen-Bayern

Der FC Bayern München verlor am Samstag die zweite Bundesliga-Partie in Folge. Bei Tabellenführer Borussia Mönchengladbach gab es eine bittere 1:2-Niederlage durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit. Mit 24 Punkten aus 14 Partien sind die Münchner auf Rang 7 der Bundesliga abgerutscht. So schlecht war man zuletzt vor 25 Jahren. Der Trainereffekt um Hansi Flick scheint verpufft zu sein.

Das Netz lacht jedenfalls über die Krisen-Bayern.

So lacht Twitter über die Bayern

Unglücklicher Tag für den Spanier Javi Martinez:

Einwechslung nach 68 Minuten

Gelbe Karte nach 82 Minuten

Verschuldeter Elfmeter nach 90 Minuten und Gelb-Rote Karte

Der aktuelle Tabellenplatz würde nicht mal für Europa reichen. Hoffnung gibt es im DFB-Pokal:

Die Lebensversicherung des FC Bayern heißt Robert Lewandowski. Wenn er nicht trifft, wird's schwer. Der Münchner Top-Stürmer traf in jedem der ersten 11 Ligaspiele und erzielte dabei 16 Tore. Nun hat er aber seit drei Partien nicht mehr getroffen.

Die Chancenausbeute lässt zu wünschen übrig. Aus 16 Torschüssen gegen Gladbach erzielte man bloß ein Tor. Vor einer Woche gegen Leverkussen mussten 23 Torschüsse für einen Treffer her.

Im Sommer verließen die Vereins-Ikonen Franck Ribéry und Arjen Robben den Verein. Ribéry trug die Rückennummer 7, Robben die Nummer 10

Wäre der FC Bayern Ende der Saison immer noch auf Tabellenplatz 7, könnte es zu Termin-Kollisionen kommen. Denn die Qualifikationsrunde zur Europa League, wozu ein 7 Rang berechtigen würde, findet früh im Sommer statt. Zu einem Zeitpunkt, zu dem die Bayern normalerweise noch auf ihrer Amerika-Tour sind oder ihr Vorbereitungsturnier "Audi-Cup" stattfindet.