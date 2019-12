Real hadert mit Classico-Nullnummer

Im Normalfall gilt ein Duell der beiden spanischen Fußball-Erzrivalen FC Barcelona und Real Madrid als Garant für ein spektakuläres Match. Der "Clasico" am Mittwoch im Camp Nou verlief hingegen weitgehend enttäuschend und brachte die erste Nullnummer seit 17 Jahren. Damit führt Barca die Tabelle weiterhin aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Madrilenen an.

Real-Trainer Zinedine Zidane, dessen Team in der ersten Hälfte überlegen war, klagte nach dem Abpfiff: "Mit dem Remis bin ich nicht zufrieden. Wenn du so viele Chancen hast, musst du Tore machen." Aber dann wiegelte der Franzose ab, beunruhigt sei er nicht. "Einmal schießt du zwei, drei Tore, das andere Mal keines."

Barca bleibt gelassen

Die "Königlichen" haben nach 17 Ligaspielen 33 Tore auf dem Konto. Das klingt zunächst nicht schlecht. Aber die Fans sind aus den Cristiano-Ronaldo-Zeiten daran gewöhnt, dass ihr Team im Schnitt trotz seltener Liga-Titelgewinne (nur zwei in den vergangenen elf Jahren) öfter trifft. Dafür steht die Abwehr mit nur zwölf kassierten Toren sehr gut.

Der FC Barcelona hat in dieser Saison sogar 43 Treffer erzielt, aber die Statistik bereitet den Katalanen dennoch Sorgen. Die Stars Lionel Messi, Luis Suarez und Antoine Griezmann und das ganze Team blieben am Mittwoch zum fünften Mal in dieser Saison torlos. Barca-Trainer Ernesto Valverde gab sich dennoch gelassen. "Uns hat das Glück gefehlt, das wir voriges Jahr beim 5:1 gegen Real hatten."