So kurios ist der Poker um die CL-Rechte

Sky bekommt den Zuschlag für die Champions League in Österreich - Der Poker ist aber noch nicht zu Ende.

Pay-TV-Sender "Sky" sichert sich in Österreich das Komplett-Paket für die Fußball Champions League ab der Saison 2021/22. Diese Tatsache könnte Auswirkungen auf den deutschen TV-Markt haben. Die Deutschen interessiert das Thema nicht ohne Grund. In Deutschland ging "Sky Sport" leer aus, "DAZN" und "Amazon Prime" machten das Rennen.

Die Champions League also ganz in der Hand der Streaming-Riesen. Das macht den Sender "Sky Sport Austria" für den benachbarten TV-Markt potenziell interessant. Die "Sportbild" schlüsselt für ihre Leser auf, wie sie mit einem Österreich-Abo von "Sky" die Streaming-Dienste umgehen können.

Im Originalton: "Mit Ösi-Abo können Sie sich DAZN & Amazon sparen."

So wäre das Szenario für Deutsche

Empfangbar wäre das "Ösi-Sky" für alle Deutschen mit Satellitenempfang (rund 47 Prozent). Dazu sei eine Decoderkarte nötig. Ein Bekannter müsse ein Sky-Abo in Österreich abschließen und diese Karte nach Deutschland schicken. Durch EU-Recht sei das nach dem sogenannten "Murphy-Urteil" nicht verboten. "Sky" dürfe damit aber nicht öffentlich werben.

Das Blatt erklärt weiter, dass das österreichische Paket der deutschen Bundesliga und der Champions League um nur 2,50 Euro teurer ist, als das Bundesliga-Paket alleine in Deutschland.

Sprich: 2,50 Euro Aufpreis für deutsche Bundesliga-Fans. "DAZN" kostet 11,99 monatlich. "Amazon Prime" kostet 7,99 Euro monatlich. Unterm Strich ergibt das eine Ersparnis von rund 17,50 Euro. Ausgenommen sind in dieser Rechnung die Freitagspiele der deutschen Bundesliga. Hierfür liegen die Rechte exklusiv bei "DAZN".

Verlockende Alternative

Ein Österreich-Abo würde deutschen Fußball-Fans also die Bundesliga und die Champions League ermöglichen, anstatt drei Abos abschließen zu müssen. Dabei sparen sie auch noch bares Geld.

Einziger Haken: Es ist kompliziert und man benötigt einen Bekannten mit Wohnsitz in Österreich, über den das Abo läuft. Und "Sky" untersagt eigentlich den Einsatz einer Smartcard außerhalb des gemeldeten Haushalts und darf bis zu 1000 Euro Strafe fordern. Die "Sport Bild" zweifelt aber an, ob der Sender in der Lage wäre, das zu verfolgen.

Österreichische Fußball-Fans kommen jedenfalls auf ihre Kosten.