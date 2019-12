Nachdem das breite Interesse an den jungen Bullen auch bei Takumi Minamino nicht vorbei gegangen ist, absolviert er aktuell einen Medizincheck in Liverpool. Das berichteten englische Medien. Der 24-jährige Japaner, der bei den "Bullen" wie kolportiert eine Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet 8,55 Mio. Euro haben soll, würde mit 1. Jänner 2020 zu den "Reds" wechseln. Damit ist Minamino wohl nur mehr wenige Schritte von der Vertragsunterschrift entfernt.

"Das ist eine besondere Ehre für unseren Verein, welche Vereine sich für unsere Spieler interessieren. Viele andere große Vereine beschäftigen sich mit Spielern von Red Bull Salzburg. Wir sind in neue Sphären vorgestoßen. Das finde ich sehr, sehr schön", betonte Salzburg-Sportdirektor Freund auch mit Blick auf das Interesse der beiden deutschen Spitzenclubs Borussia Dortmund und RB Leipzig und von Manchester United am 19-jährigen Norweger Haaland.

Salzburg verlängert mit Jung-Trio

Währenddessen hat Salzburg die Verträge mit dem Jung-Trio Patson Daka, Enock Mwepu und Sekou Koita jeweils bis 31. Mai 2024 verlängert. Vor allem Stürmer Daka, der in der laufenden Saison 14 Bundesligatore erzielt hat, sowie sein sambischer Landsmann und Mittelfeldakteur Mwepu avancierten zuletzt zu tragenden Säulen in der Elf von Jesse Marsch.

Die 21-jährigen Daka und Mwepu kamen im Jänner bzw. Sommer 2017 aus ihrer Heimat nach Salzburg. Der 20-jährige Koita aus Mali folgte im Jänner 2018 und war im Frühjahr 2019 an den Wolfsberger AC verliehen.

"Patson, Enock und Sekou haben sich - jeder auf seine Art und Weise - in den letzten Monaten top entwickelt", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund in einer Club-Aussendung. "Sie haben den Sprung von Talenten mit Potenzial hin zu Spielern gemacht, die in unserer Mannschaft schon eine wichtige Rolle einnehmen. Auf ihre Entwicklung in unserem System sind wir sehr stolz. Mit ihren Vertragsverlängerungen haben wir einen wichtigen weiteren sportlichen Schritt, aber auch eine gute Investition für die Zukunft gemacht."