UEFA-Boss setzt Deadline für Neustart-Pläne

UEFA-Chef Aleksander Ceferin will baldige Klarheit haben, wie Europas Fußball-Ligen weitermachen.

Das Coronavirus legt Europas Top-Ligen lahm. Während Frankreich und Holland bereits den Total-Abbruch verkündeten, arbeiten Deutschland, England, Spanien & Co. am Comeback. Ein fixes Datum steht aus. Die Verbände diskutieren in diesen Tagen über ein Konzept der jeweiligen Liga, um die Gesundheit der Beteiligten zu gewährleisten. Eines scheint klar: Vor Fans wird in den Elite-Ligen heuer nicht mehr gespielt. Die UEFA sprach sich klar für eine Fortsetzung des Spielbetriebs aus, verkündete zunächst sogar: "Bei einem Abbruch droht der Ausschluss vom Europacup." Jetzt setzte der europäische Fußballverband den 55 Mitgliedsverbänden eine Deadline. Spätestens bis 25. Mai müssen Pläne fixiert werden, wie und wann weitergespielt wird.

Weil bei der UEFA die Planung für die Europacup-Bewerbe der Saison 2020/21 ansteht, will Präsident Aleksander Ceferin Sicherheit. Sollte eine Meisterschaft abgebrochen werden, so müssten bis 25. Mai die Teilnehmer an den Klub-Bewerben an die UEFA übermittelt werden, so der Slowene. Zudem müssten bei einem Abbruch der Saison die Gründe mitgeteilt werden, die das rechtfertigen würden.

236 Millionen Euro! UEFA sichert finanzielle Hilfe zu

Finanzielle Hilfe hat die UEFA zugesichert. Der Dachverband gibt 236,5 Millionen Euro zur "Bewältigung der Herausforderungen von Covid-19" frei. "Wir haben uns darauf geeinigt, dass bis zu 4,3 Millionen Euro pro Verband, die für den Rest dieser und der nächsten Spielzeit gezahlt werden", sagte Präsident Ceferin. FIFA-Chefmediziner Michel d'Hooghe sieht einen baldigen Neustart der Ligen kritisch, rät zum Abbruch: "Wenn es möglich ist, vermeiden Sie es, in den kommenden Wochen Wettbewerbsfußball zu spielen. Versuchen Sie, für den Start eines guten Wettbewerbs in der nächsten Saison vorbereitet zu sein."