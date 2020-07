Atalanta verhindert Juves vorzeitige Meisterparty

Mit einem Remis beim AC Milan hat Atalanta Bergamo eine vorzeitige Meisterparty von Fußball-Tabellenführer Juventus Turin gerade noch verhindert.

Atalanta erkämpfte bei den "Rossoneri" am Freitagabend ein 1:1 (1:1) und verkürzte damit den Rückstand auf Serienmeister Juve auf fünf Punkte. Cristiano Ronaldo und Co. sind damit am Sonntag mit einem Sieg gegen Sampdoria Genua in jedem Fall Meister.

Nur wenn Atalanta verloren und am Samstag auch der Tabellendritte Inter Mailand (7 Punkte hinter Juve) beim CFC Genoa gepatzt hätte, dann hätte Turin den 36. Scudetto vorzeitig feiern können.