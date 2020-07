Das ist das neue Heimtrikot von Ronaldo und Co.

Juventus Turin hat seine Heimtrikots für die neue Saison präsentiert.

Vor wenigen Wochen wurde Juventus Turin zum 9. Mal in Folge italienischer Meister. Nun hat der Traditionsklub ihre neuen Trikots vorgestellt. Markant sind nach wie vor die schwarz-weißen Streifen für die die "Alte Dame" seit Jahrzehnten berühmt ist. Bleibt abzuwarten ob Ronaldo in der neuen Saison mit dieser Wäsch' Torschützenkönig in der Serie A werden kann. Heuer brachte es der Portugiese lediglich auf 31 Treffer. Vier weniger als Ciro Immobile von Lazio Rom.