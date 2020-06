1:0 in Düsseldorf: Haaland wahrt Titel-Chance für Dortmund

Erling Haaland hat es wieder geschafft - Der Norweger erzielt in der 95. Minute den Siegestreffer gegen Fortuna Düsseldorf.

Borussia Dortmund gewann bei Fortuna Düsseldorf dank Erling Haaland mit 1:0. Damit ist klar, dass Bayern München frühestens nächste Woche den Titel besiegeln kann.

Der Norweger Haaland wurde in der 61. Minute eingewechselt, in der 95. Minute erzielte er per Kopf den einzigen Treffer der Partie. Für die Fortuna war Markus Suttner bis zur 76. Minute im Einsatz, dann wurde er mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgetauscht. Kevin Stöger spielte im Mittelfeld durch und zeigte wie die gesamte Mannschaft eine beherzte Leistung.