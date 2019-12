6:1! Bayern mit Tor-Gala gegen Bremen

Borussia Dortmund und Bayern München sind mit klaren Siegen in der deutschen Fußball-Bundesliga in Schlagdistanz zur Spitze geblieben. Der Tabellendritte Dortmund gewann am Samstag bei Mainz 4:0, die Bayern montierten Werder Bremen 6:1 ab. Alexandar Dragovic sah beim 0:2 von Bayer Leverkusen gegen Köln die Gelb-Rote Karte. Erst am Sonntag tritt Tabellenführer Mönchengladbach in Wolfsburg an.

Alaba erneut stark in der Innenverteidigung

David Alaba spielte seinen Part in der Bayern-Innenverteidigung erneut solide. Keine gute Figur gab vor dem 0:1 gegen Werder aber sein Kollege im Abwehrzentrum, Jerome Boateng, ab. Der langjährige DFB-Teamspieler zeigte beim Duell mit Milot Rashica (24.) ein klares Geschwindigkeitsdefizit. Kurz vor Halbzeit staubte erst Philippe Coutinho (45.) zum Ausgleich ab, dann brachte Robert Lewandowski sein Team nach Coutinho-Lupfer in Führung.

Nach der Pause bereitete Alaba das 3:1 durch Coutinho (63.) mit einem langen Pass aus der Abwehr vor. Der Brasilianer überhob daraufhin Torhüter Jiri Pavlenka mit einem hohen Ball - ein Tor mit Seltenheitswert. Bei Bremen wirkte mittlerweile Marco Friedl mit. Lewandowski (72.), Thomas Müller (75.) und wieder der omnipräsente Coutinho (78.) sorgten für einen noch höheren Sieg.

Dortmund ließ unterdessen gegen Mainz nichts anbrennen, vergab aber auch viele Chancen. Die Treffer erzielten Kapitän Marco Reus (32.), Jadon Sancho (66.), Thorgan Hazard (69.) und Nico Schulz (84.). Mit zwei Punkten Vorsprung auf Bayern hielten die Borussen den dritten Platz. Schalke kann die Münchner am Sonntag mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt aber wieder überholen.

Dragovic kassiert Gelb-Rot, 1. Sieg für Klinsi

Leverkusen verlor Dragovic im Rhein-Derby in der 62. Minute, nachdem sich dieser mit einem rustikalen Foul seine zweite Gelbe Karte eingehandelt hatte. Danach trafen der eingewechselte Jhon Cordoba (73.) und Sebastiaan Bornauw (84.) für die Kölner. Julian Baumgartlinger spielte für die Bayer-Elf durch, die mit Leon Bailey einen weiteren Spieler verlor. Der Jamaikaner sah wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte (77.).

Klinsmann feiert ersten Sieg

Paderborn und Union Berlin trennten sich im Aufsteiger-Duell 1:1, bei den Berlinern agierte Christopher Trimmel wie gewohnt als Kapitän. Stadtrivale Hertha BSC schaffte mit einem 1:0 gegen Freiburg den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Jürgen Klinsmann. Philipp Lienhart fehlte bei den Gästen verletzt.