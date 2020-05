Alaba über neuen Bayern-Vertrag: 'Schau ma mal'

Nach dem Kanter-Sieg der Bayern gegen Düsseldorf lässt Alaba seine Zukunft offen.

Der FC Bayern eilt mit großen Schritten dem achten Meistertitel in Folge und dem insgesamt 30. entgegen. Das 5:0 gegen Abstiegskandidat Fortuna Düsseldorf war am Samstag der bereits achte Sieg in der Meisterschaft in Folge. Mit nun 86 Toren in 29 Spielen markierten David Alaba und Co. zudem einen neuen Rekord in der Geschichte der deutschen Fußball-Bundesliga.

"Wir sind sehr ehrgeizig, die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist sehr positiv. Wir sind sehr hungrig, wollen jedes Spiel gewinnen und am Ende ganz oben stehen. Das zeichnet uns aus", gab Alaba nach dem Kantersieg gegenüber "Sky" zu Protokoll. Der ÖFB-Star gewann an diesem Abend als Abwehrchef 100 Prozent seiner Zweikämpfe und untermauerte einmal mehr sein hohes Standing im Team. Bezüglich seiner Zukunft ließ er sich neuerlich nichts Wesentliches entlocken. "Schau ma einmal", sagte der 27-Jährige zu einer möglichen Vertragsverlängerung über 2021 hinaus.

"Im Moment ist alles ruhig"

Deadline für eine Entscheidung gebe es jedenfalls keine. "Es wird sich sicher in den nächsten Wochen zeigen, wie es weitergeht, aber im Moment ist alles ruhig", so Alaba. Das ist laut seiner Sicht auch einer der Gründe für seine starke Performance. "Es war ruhig, und das ist auch gut so, da ich mich voll und ganz auf das Training, auf die Vorbereitung auf die letzten neun Wochen, auf die Geisterspiele konzentrieren konnte. Das tut mir sehr gut", erläuterte der Wiener.