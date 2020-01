Alaba und Co. starten Jagd auf RB-Leipzig

Der FC Bayern startet heute in Berlin die Jagd auf Leader RB Leipzig.

"Wir haben die Qualität, um Meister zu werden. Die Mannschaft hat in der letzten Saison gezeigt, dass sie einen großen Rückstand auf holen kann", stellt Bayern-Trainer Hansi Flick vor dem heutigen Rückrundenstart in Berlin klar. Die Münchner schicken eine Kampfansage an RB Leipzig.

Heute soll es gleich den ersten Sieg im Frühjahr geben. Und das ausgerechnet gegen Jürgen Klinsmann. Der Berlin-Trainer trifft heute auf seinen Ex-Klub. Flick: "Ich weiß, dass Jürgen Klinsmann das Team sehr heißmachen wird."