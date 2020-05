Alle drücken Dortmund die Daumen

Dortmund muss auf die berühmte gelbe Wand verzichten.

Dortmund gegen Bayern – am Dienstag krachen die zwei besten Teams der Welt aufeinander. Allerdings nur, weil andere Ligen noch in der Coronapause sind. Aber: Es ist das Beste, was Deutschland zu bieten hat. Und: Beide Teams sind in Topform! Auf David Alaba, als neuer Abwehrchef der Bayern, kommt eine ganz besonders wichtige Rolle zu. Er muss Erling Haaland stoppen, neben Robert Lewandowski der beste Stürmer in Deutschland. Dortmund muss auf die berühmte gelbe Wand verzichten. Stattdessen wird man eine gelbe Defensivmauer bauen müssen. Klar ist: Siegen die Bayern, ist ihnen der Titel nur noch ganz schwer zu nehmen. Die ganze Liga drückt Dortmund die Daumen.