Aufreger: Neues Bayern-Trikot geleakt

Im Netz tauchten Bilder der Bayerntrikots für die neue Saison 2020/21 auf.

In der deutschen Bundesliga feiert der Fußball am Wochenende sein lang ersehntes Comeback. Endlich wird man wieder ÖFB-Star David Alaba das aktuelle Trikot seiner Bayern überstreifen sehen. Doch auch die Arbeitskleidung für die nächste Saison scheint bereits festzustehen. So will es zumindest „Footyheadlines“ erfahren haben. Die Website ist bekannt für Leaks von neuen Fußballtrikots und ist offenbar an Bilder des Heim- und Auswärtstrikots vom FC Bayern München gelangt.

Beide Trikots sind in einem schlichten Design gehalten und weisen die klassischen Vereinsfarben Rot und Weiß auf. Das Heimtrikot ist Rot mit weißer Schrift, hat einen V-Ausschnitt.

© www.footyheadlines.com

Auf einem dezent gepunktetem Muster laufen drei weiße Adidas-Streifen senkrecht auf der Brust des Trikots entlang, auch auf den Seiten sind die geohnten Adidas-Streifen zu sehen.

Das Auswärtstrikot könnte diesmal in einem leichten Grau erscheinen. Statt des V-Ausschnitts wird hier ein Rundhals getragen. Die Aufschrift und das Logo sind in einem grellen Orangeton.