BVB-Star protzt mit goldenem Steak

Kurz vor Silvester startete Sancho in den Urlaub, jettete in die Sonne nach Dubai. Seitdem lässt er seine fast 100 000 Instagram-Follower an seinem Luxus-Leben teilhaben.

Sancho postete ein Video mit einem Privat-Jet, einer Yacht, einem Sportwagen und einem Besuch im Edel-Restaurant von Star-Koch Nusr-Et Gökce („Salt Bae“) samt Gold-Steak. Dort traf er Portugals Super-Talent Joao Felix.

Das alles passiert nicht einfach mit aneinander geschnittenen Amateur-Aufnahmen. Das Video ist professionell produziert, erinnert an das Hochglanz-Image-Video von Loris Karius (26), für das der Torwart viel Spott erntete.